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В Президентской академии на Дальнем Востоке ежегодно обучаются 4,5 тысячи студентов

Молодые специалисты РАНХиГС приняли участие в экспозиции «Дни регионов Дальнего Востока в Москве»

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«Дни регионов Дальнего Востока в Москве»

17-18 октября студенты и молодые специалисты РАНХиГС приняли участие в интерактивной выставочной экспозиции «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024».

По данным Академии, более 80% представителей органов государственной власти – выпускники РАНХиГС, но это в основном студенты, получающие второе или третье образование, МВА – те, кто уже выбрал свой карьерный путь на государственной службе.

«Президентская академия ежегодно обучает более 4,5 тысячи студентов на Дальнем Востоке. У нас есть филиалы в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Чите. Сейчас готовится к открытию представительство в Бурятии. Дальний Восток – перспективное направление развития, и его приоритет до конца 21 века обозначил Владимир Путин. И мы, как Президентская академия, следуем указанному направлению», – отметил проректор РАНХиГС Александр Ефремов.

Посетители выставки высоко оценили уровень подготовки и получаемый объем информации о Дальневосточном округе. Многие студенты отметили, что хотели бы там побывать, а некоторые и рассматривают регион для построения карьеры. «Может переехать пока нет, но пройти практику и посмотреть регион – я бы с удовольствием туда поехала», – поделилась Полина Корнеева, студентка Института отраслевого менеджмента.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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