Белгородская область, Татарстан и Башкирия вышли в топ регионов-участников акции «БумБатл»

К всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатлу» присоединились 77 регионов. Лидирующие позиции по итогам трех недель занимают Белгородская область, Республики Татарстан и Башкортостан, сообщает пресс-служба проекта.

За время проведения акции участники акции собрали более 583 тыс. кг бумажных отходов. Организаторы подвели промежуточные итоги и определили 15 самых результативных регионов. В топе оказались: Белгородская область с показателем в 110 тыс. кг, Республика Татарстан – 34 тыс. кг, а также Республика Башкортостан – 30 тыс. кг собранной макулатуры.

«Уже 77 регионов включились в нашу «бумажную битву», ожидаем, что к концу акции традиционно успеют поучаствовать все субъекты РФ. Такая активность позволяет рассчитывать на установку новых рекордов, надеемся, что в этом сезоне соберем еще больше макулатуры. Здорово, что «БумБатл» объединяет самых разных людей по всей стране одним общим желанием – сделать нашу природу чище», – рассказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Также в лидерах Донецкая Народная Республика, Брянская область, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республика Мордовия, Вологодская и Кировская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский край.

Поддерживают акцию и самые отдаленные регионы: например, в Ненецком автономном округе макулатуру вывозят на лодках и баржах – участники вносят свой вклад несмотря на логистические трудности.

Ученики и педагоги средней школы села Тельвиска собрали почти 500 кг бумажных отходов, которые затем погрузили на лодку. Юные экоактивисты за свою работу получили билеты в Ненецкий краеведческий музей в рамках механики «Пуд за билет».

Акция «БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф.