Мать через суд пытается прекратить финансирование 22-летней дочери

В Аргентине женщина через суд пытается прекратить финансирование своей 22-летней дочери, пишет Oddity Central.

Женщина из Аргентины подала иск в семейный суд с целью прекратить финансовую поддержку своей 22-летней дочери. По словам матери, та нигде не работает и не учится, поэтому она не хочет больше давать ей деньги на жизнь.

Судья Мария Лаура Дампл отметила, что согласно аргентинскому Гражданскому кодексу, родители обязаны обеспечивать своих детей до 25 лет, если те учатся или не могут себя содержать. Однако 22-летняя дочь не представила доказательства, что ее обучение мешает ей трудоустроиться.

Кроме того, сама дочь не явилась в суд, чтобы отстоять свою позицию.

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