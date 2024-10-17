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Мать через суд пытается прекратить финансирование 22-летней дочери

OC: аргентинка обратилась в суд, чтобы прекратить финансирование взрослой дочери

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Shutterstock

В Аргентине женщина через суд пытается прекратить финансирование своей 22-летней дочери, пишет Oddity Central.

Женщина из Аргентины подала иск в семейный суд с целью прекратить финансовую поддержку своей 22-летней дочери. По словам матери, та нигде не работает и не учится, поэтому она не хочет больше давать ей деньги на жизнь.

Судья Мария Лаура Дампл отметила, что согласно аргентинскому Гражданскому кодексу, родители обязаны обеспечивать своих детей до 25 лет, если те учатся или не могут себя содержать. Однако 22-летняя дочь не представила доказательства, что ее обучение мешает ей трудоустроиться.

Кроме того, сама дочь не явилась в суд, чтобы отстоять свою позицию.

Ранее сообщалось, что жители аргентинского города пытаются справиться с нашествием попугаев. Они перекусывают электрические и интернет-провода, кроме того, птичий помет на дорогах создает дополнительную нагрузку для коммунальных служб

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