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В Бурятии пожилой сельчанин украл два трактора и сам сдался полиции

В Бурятии пенсионер украл у родственников два трактора и пришел в полицию

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Pexels

В Мухоршибирском районе Бурятии местный житель угнал сельхозтехнику с участка родственников и сам сдался полицейским. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с ее участка пропали два трактора общей стоимостью 600 тысяч рублей.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, подозреваемый явился и выдал себя сам. 68-летний сельчанин оказался родственником потерпевшей, он признался, что заметил длительное время стоявшие тракторы и решил забрать их себе. В сентябре он продал технику знакомому из того же села.

Известно, что проблем с законом подозреваемый не имел, возбуждено уголовное дело. Покупатель техники найден, имущество вернут законному владельцу.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее кубанец обчистил стройку в Сочи на 3 млн рублей.

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