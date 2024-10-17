Названы претенденты на «Слово года»

В финальный список конкурса претендентов на «Слово года» вошли «любовь», «мир» и «перемены». Об этом сообщает РБК.

Также в десятке слов, которые претендуют на победу в конкурсе: «искусственный интеллект», «выборы», «ментальное здоровье», «осознанность», «цифровизация», «семья» и «ценности».

Конкурс проводят импринт «Лингва» («АСТ нонфикшн»), издательство «Мир и образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». В сентябре они обнародовали 50 претендентов на победу в «Слове года».

Слово года объявят 7 декабря в 17:30.

В прошлом году словом года стало «нейросеть». Выбор был основан на анализе больших данных, частотности запросов и оценке ведущих экспертов, таких как лингвисты, социологи и другие специалисты. Отмечалось, что важным критерием выбора слова года была его широкая употребляемость в русском языке.

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.