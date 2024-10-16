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Завершено следствие по делу экс-начальника управления строительного главка МО РФ

СК: экс-начальник управления главка МО РФ обвиняется во взятках на 34 млн рублей

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РИА Новости

Бывший начальник управления техникой и механизмами строительного главка Минобороны РФ Игорь Кущ обвиняется в получении пяти взяток. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве уточнили, что по уголовному делу в отношении Куща следственные действия завершены.

«Он обвиняется в совершении <…> преступлений, <…> получении взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По информации следователей, общая сумма незаконного вознаграждения, которую получил фигурант в течение двух лет, составила 34 млн рублей. Сейчас экс-начальник управления находится в СИЗО, его имущество арестовано.

16 октября бизнесмен Сергей Моисеев, второй фигурант в уголовном деле в отношении бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова, полностью признал вину. По данным следствия, высокопоставленный военный действовал в составе организованной группы.

Ранее по делу генерал-майора Попова погасили часть нанесенного ущерба.

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