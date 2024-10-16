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Двух боевиков «Азова» внесли в список террористов и экстремистов

Боевики «Азова» Педасюк и Завгородний внесены в перечень террористов

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Боевики нацбатальона полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Александр Педасюк и Сергей Завгородний внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что Педасюк Александр Вячеславович (24.12.1999 г.р.) родился в городе Ахтырка Сумской области Украины. Завгородний Сергей Владимирович (12.07.1976 г.р.) — из поселка Горностаевка Херсонской области Украины.

10 октября в тот же перечень внесли боевика «Азова» Виктора Карася.

Тем, кто попал в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Интернете, выступать организатором публичных мероприятий, участвовать в выборах. Финансовыми услугами они могут пользоваться ограниченно.

Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России в 2022 году.

Ранее Сигал показал кадры с пленными азовцами за решеткой.

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