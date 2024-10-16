На Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

На Украине задержали чиновника национальной энергетической компании «Укрэнерго», ему вменяют в вину пророссийские взгляды и оправдание военной операции России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Имя задержанного в офисе генпрокурора не назвали, лишь сообщили, что он возглавлял подразделение департамента безопасности госпредприятия и отвечал за охрану стратегически важных объектов энергосистемы Украины. По заявлению ведомства, во время обысков у чиновника была обнаружена литература «коммунистического тоталитарного режима».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

В августе полиция Украины задержала настоятеля храма Винницкой епархии УПЦ, который, как утверждают силовики, занимался «пророссийской пропагандой» и «восхвалял» президента РФ Владимира Путина. На мужчину завели уголовное дело по статье об «оправдании вооруженной агрессии России» и заключили его под домашний арест.

Ранее бывшего евродепутата, назвавшего СВО священным делом, объявили в розыск.