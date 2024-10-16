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На юге России началось стремительное похолодание

Синоптик Вильфанд сообщил о снижении температуры на юге России на 7℃

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

На юге России началось стремительное похолодание. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Краснодаре 16 октября температура снизится с недавних 23-24℃ до 17℃, а уже 17 октября опустится до 12-14℃ днем и 5-7℃ ночью. К 20-м числам октября дневная температура на Кубани упадет до 3℃.

Также спад температуры ожидается в Сочи, но менее радикальный — до конца недели дневная температура там будет составлять 16-18℃, а ночная — 10-12℃.

Температура воды в Черном море за период с 16 по 21 октября, по словам синоптика, снизится с 22 до 20-21℃.

До этого Вильфанд анонсировал сильные морозы в четырех российских регионах — на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Так, в Иркутской области показания термометра упадут до -18°С. В Забайкалье температура воздуха понизится до -21°С.

Ранее синоптик призвал москвичей пока что не «переобувать» автомобили.

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