Вильфанд анонсировал сильные морозы в четырех российских регионах

В ближайшие дни сразу в четырех регионах ожидается похолодание до -21°С. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Морозы ожидаются на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

«В Сибирском федеральном округе — в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6-10 градусов ниже нормы», — рассказал он.

Он добавил, что в Иркутской области будет до -18°С. В Забайкалье температура воздуха понизится до -21°С.

16 октября Вильфанд сообщил, что уже больше половины территории России покрыто снегом. Снег покрыл землю практически по всей территории Дальнего Востока, кроме Сахалина и Приморья, а также большую часть Сибири.

14 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых похолодает до минус 8-16°C. Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза.

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