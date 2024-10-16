Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова оставила в России долг

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова оставила в России задолженность в размере 13 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные базы судебных приставов.

Согласно этой информации, журналистка оставила в стране задолженность по исполнительным документам суммой 13 043 руб. Ее ранее уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В марте 2022 года редактор Первого канала Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» появилась с протестным плакатом против специальной военной операции (СВО). Затем она покинула страну. В октябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил журналистке 8,5 колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Новость дополняется.