Рогов сообщил, что Энергодар атаковали украинские дроны

Город Энергодар в Запорожской области был атакован дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия помимо артиллерийских ударов осуществляют на главный город энергетиков в Запорожской области массированную атаку беспилотников.

«Несколько дронов уже сбиты и отклонены», — написал Рогов.

Он обратил внимание, что, по предварительным данным, главной целью атаки украинских БПЛА является подстанция подстанция «Луч», которая питает Энергодар.

Днем, во вторник, 15 октября, власти сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ. Рогов напомнил, что в Энергодаре расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС) и призвал земляков быть бдительными и находится в укрытиях.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук не исключил, что бывшие сотрудники электростанции, которые покинули город и перешли на сторону Украины, могут помогать армии противника.

Ранее в России предрекли ВСУ обвал Запорожского участка фронта.