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В Петербурге ликвидировали медиагруппу «Патриот», принадлежавшую Пригожину

Фонтанка SPB Online: медиагруппа Пригожина «Патриот» ликвидирована

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Санкт-Петербурге ликвидирована медиагруппа «Патриот», принадлежавшая основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг. Через школу «Патриота» прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе», — говорится в сообщении.

В июне в канун мятежа Пригожина «Фонтанка» сообщала, что два связанных с Пригожиным медиаменеджера задержаны в Санкт-Петербурге.

По данным источников издания, речь идет о бывшем топ-менеджере медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунове и главном редакторе «Конкретно.ру» Кирилле Метелеве. ФСБ задержала их по обвинению в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который тоже имел отношение к структурам Пригожина.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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