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Стало известно, в каком состоянии находится львенок, спасенный из кафе в Чечне

Земли прайда: спасенный в Чечне львенок находится в тяжелом состоянии

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Телеграм-канал «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

Львенок, спасенный из чеченского кафе, находится в тяжелом состоянии в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал парка львов «Земли прайда».

«Малыш находится под круглосуточным контролем наших врачей, так как его состояние не радует никого из нас. Что мы сейчас имеем: пиелонефрит, серьезная анемия, энтероколит, гиперпаратериоз, переломы костей передних конечностей, проблемы с почками, глюкозурия», — поделились сотрудники парка.

Отмечается, что у львенка очень высокая глюкоза в моче, что может свидетельствовать о повреждении почек. Врачи дают «осторожные прогнозы».

До этого Telegram-канал «Сапа 15» сообщал, что волонтер из Владикавказа узнала от подруги о живущем в кальян-баре Грозного львенке и спасла его.

Зоозащитница обнаружила четырехмесячного детеныша в плохом состоянии, при норме для своего возраста в 20 кг он весил лишь 6 кг. Выяснилось, что в заведении его держали для развлечения посетителей и кормили детскими смесями на основе коровьего молока, которые противопоказаны хищникам.

Ранее дагестанский зоопарк уличили в жестком обращении со львами.

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