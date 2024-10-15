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Двоих поджегших военкомат россиян осудили за терроризм и госизмену

В Перми осудили на 10 и 11 лет двоих мужчин за поджог военкомата и госизмену

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Shutterstock

Суд приговорил к 10 и 11 годам лишения свободы двоих жителей Перми, которые обвиняются в поджоге военкомата в Кировском районе города и сборе сведений о Свердловской железной дороги для иностранной спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве отметили, что деятельность пермяков была пресечена сотрудниками УФСБ. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям о теракте, участии в террористическом сообществе и госизмене.

Помимо срока, суд назначил мужчинам 1,5 года ограничения свободы. Первые три года обвиняемые будут отбывать наказание в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима.

Несколькими часами ранее в ФСБ сообщили, что суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии по обвинению в передаче данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Его признали виновным в государственной измене в форме шпионажа.

Ранее ФСБ обвинила россиянина в передаче Украине сведений о военных объектах РФ.

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