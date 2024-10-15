300 тысяч детей школьного возраста покинули территорию Украины перед началом учебного года. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина украинскому изданию Новости.LIVE.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну.

По мнению Южаниной, тот факт, что школьники покидают страну, свидетельствует о том, что граждане не видят, не понимают и не слышат от украинской власти, какие действия будут предприняты в ближайшие осень-зиму, как обстоят действия с военными возможностями.

В сентябре сообщалось, что более 1,5 тыс. детей покинули территорию Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины на приграничные районы.

В августе председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявлял газете Financial Times, что около 800 тысяч граждан скрываются от мобилизации на Украине.

Ранее сообщалось, что мобилизованным в ВСУ напечатали присягу с ошибками.