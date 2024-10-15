Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памфилова заявила о высоком уровне доверия к выборам в РФ

Памфилова отметила высокий уровень доверия к итогам выборов в России

close
Александр Казаков/РИА Новости

Избирательные кампании последних лет в России продемонстрировали результаты, которые вызывают уверенность в их легитимности, также зарегистрирован высокий уровень доверия избирателей к итогам выборов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем рекордно высокую явку как на выборах президента, так и на региональных выборах. Это впервые с момента введения единого дня голосования, когда была зафиксирована столь высокая явка на региональном уровне. Высокие результаты и уверенность в их легитимности, а также высокий уровень доверия населения к выборным итогам — это крайне важно,» — отметила Памфилова.

Она добавила, что избирательная система России достигла «максимальной устойчивости и надежности», а также проявляет «высокую динамичность».

По словам главы ЦИК, выборы прошли «максимально успешно» благодаря согласованным действиям всех участников процесса и различных ведомств.

До этого Памфилова призвала страны СНГ игнорировать критику своих выборов со стороны Запада.

Ранее глава ЦИК назвала явку на региональных выборах в РФ рекордной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами