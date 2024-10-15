Памфилова заявила о высоком уровне доверия к выборам в РФ

Избирательные кампании последних лет в России продемонстрировали результаты, которые вызывают уверенность в их легитимности, также зарегистрирован высокий уровень доверия избирателей к итогам выборов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем рекордно высокую явку как на выборах президента, так и на региональных выборах. Это впервые с момента введения единого дня голосования, когда была зафиксирована столь высокая явка на региональном уровне. Высокие результаты и уверенность в их легитимности, а также высокий уровень доверия населения к выборным итогам — это крайне важно,» — отметила Памфилова.

Она добавила, что избирательная система России достигла «максимальной устойчивости и надежности», а также проявляет «высокую динамичность».

По словам главы ЦИК, выборы прошли «максимально успешно» благодаря согласованным действиям всех участников процесса и различных ведомств.

До этого Памфилова призвала страны СНГ игнорировать критику своих выборов со стороны Запада.

Ранее глава ЦИК назвала явку на региональных выборах в РФ рекордной.