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Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о реакции дочери на преследование

RT: пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина сейчас под домашним арестом

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Телеграм-канал Одесса INFO

Мать Елены Чесаковой, которая пыталась повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, рассказала телеканалу RT о реакции дочери на преследование со стороны властей Украины.

«Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить», — процитировала женщина слова дочери.

По ее словам, в настоящее время Чесакова находится с сыном и дочерью, но под домашним арестом.

Мать также заявила, что не может переубедить дочь пойти на уступки. Кроме того, женщина отметила, что на Украине многие думают как Чесакова, но боятся и молчат.

7 октября Чесакова вышла на Екатерининскую площадь в Одессе с российским флагом и пыталась повесить его на постамент снятого памятника Екатерине II. Женщину сняли на видео прохожие. Они оскорбляли ее, призывая слезть с постамента «вместе со своей тряпкой», кидали бумажные стаканчики и вырвали флаг из рук.

Чесакова не отреагировала на грубые слова, заявив возмущенным людям, что поддерживает Россию. Вскоре на место прибыли полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В итоге женщину задержали.

8 октября украинские журналисты опубликовали видео ее допроса. На нем Чесакова заявила, что поддерживает русский мир и президента РФ Владимира Путина, а также призвала всех «нормальных» украинцев и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России.

Ранее в центре Одессы мужчина прилюдно порвал украинский флаг.

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