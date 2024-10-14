Татарскую партию «Возрождение» включили в список террористических организаций

Росфинмониторинг включил в список террористических организаций татарскую националистическую партию «Возрождение. Информация об этом появилась на портале ведомства.

В обновленном перечне террористов и экстремистов среди организаций появилась строчка:

«Общественное объединение Татарская народная партия «Возрождение».

В сентябре Верховный суд Татарстана признал «Возрождение» экстремистской структурой. Инстанция установила, что члены организации выступали за вооруженную борьбу против федерального центра РФ.

Кроме того, ресурсы незарегистрированной партии распространяли экстремистские видеоролики. На одном из них лидер «Возрождения» Иршат Хабиев заявлял о создании десятков групп для «подрывной деятельности внутри Татарстана».

Сам Хабиев находится в международном розыск. В настоящее время он проживает в США.

До этого в список экстремистов внесли фемактивистку Залину Маршенкулову (признан в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов), критиковавшую военкора Владлена Татарского.

Ранее в список террористов попал блогер из Таджикистана.