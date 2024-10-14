Пассажирский самолет приземлился на строящуюся полосу в Чечне

Самолет Avro RJ-100 иранской авиакомпании Mahan Air, на борту которого были 34 пассажира и 12 членов экипажа, совершил посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Отмечается, что самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Грозный, в 10:50 должен был совершить посадку на ВПП 08, но пилоты запутались и посадили воздушное судно левее указанной полосы.

По данным источников, посадка прошла успешно, никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

Южная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку в связи с произошедшим.

8 октября рейс авиакомпании Jet2 из Эдинбурга в Даламан сорвали плюющиеся пассажиры. Нарушителей высадили из самолета в сопровождении четверых полицейских. Вынужденная посадка самолета в немецком аэропорту стоила дебоширам £20 тыс. (более 2,5 млн рублей).

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира, оскорблявшего членов экипажа.