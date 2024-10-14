Россиянин покрасовался перед друзьями, приковав себя наручниками к батарее

Желание 39-летнего челябинца покрасоваться перед друзьями закончилось вызовом к нему спасателей. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) области.

Инцидент произошел в Кыштыме. По словам потерпевшего, он решил поднять настроение друзьям, с которыми вместе отдыхал, и показать освобождение от наручников без ключей. Для этого мужчина приковал себя к батарее, после чего приступил к показыванию фокуса. Но попытки высвободиться подручными средствами к успеху не привели, тогда на помощь мужчине пришли зрители, но не преуспели. На место прибыл участковый, который с задачей также не справился. Тогда потерпевший и его друзья позвонили спасателям.

«От теплых объятий батареи мужчину освободили при помощи комбинированных гидравлических ножниц, а затем ножовкой распилили и браслеты наручников», — рассказали в пресс-службе ПСС.

Спасатели напомнили, что у каждой шутки и фокуса есть границы, переходить которые опасно для жизни и здоровья.

Ранее в Ульяновске спасли пенсионерку, которую заковал в наручники ее внук.