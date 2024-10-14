Россиянам рассказали, как определить мошенника на слух

Россиянам, которым звонят неизвестные, важно анализировать речь собеседника, чтобы распознать мошенников на слух. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

Так, на мошенничество указывает грубость в речи звонящего, а также запрет бросать трубку. Помимо этого, только злоумышленники будут интересоваться тем, где у человека есть банковские счета и сколько средств на них размещено. Следует также помнить, что представители Центробанка, Следственного комитета или Росфинмониторинга не будут звонить физическим лицам.

Специалисты также отмечают, что только мошенники будут звонить через мессенджеры, просить перевести деньги на другой счет, а также задавать непонятные вопросы.

«Помните, что вы не обязаны разговаривать с незнакомыми людьми по телефону и тем более раскрывать какую-то персональную информацию о себе», — добавили в сообщении.

Данные компании «Информзащита» до этого показали, что в России выросло число атак мошенников с использованием дипфейков. Отмечается, что жертвами при таких схемах чаще всего становятся сотрудники банков и финансовых организаций. Так, в 2024 году число атак с использованием технологии дипфейк в финансовом секторе выросло на 13% — до 5,7 тыс. случаев. По оценкам компании, такие атаки успешны в 15–20%.

Ранее сообщалось, что мошенники выкрали пенсионера из больницы и заставили его переоформить квартиру.