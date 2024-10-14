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Госдума рассмотрит вопрос о запрете выступлений животных в цирках

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете выступлений животных в цирках

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Пресс-служба Росгосцирка

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках. Об этом РИА Новости сообщил первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов.

«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому, то есть надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», — сказал Бурматов.

Депутат отметил, что принятие подобного законопроекта может иметь серьезные последствия. По его словам, это связано с переполненностью реабилитационных центров для животных.

30 сентября политолог Алексей Ярошенко заявил, что в России необходимо прекратить использовать животных для развлечения и заработка на них. Эксперт считает, что также следует запретить зоопарки и цирки, эксплуатирующие зверей.

Исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что идею запрета на использование животных в цирках поддерживает в том или ином виде каждый второй россиянин.

Ранее в Госдуме оценили, возможен ли полный запрет использования животных в цирках.

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