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В начале ноября россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе с 5 по 8 ноября

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Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Однако на предшествующей неделе — с 28 октября по 2 ноября — россияне будут работать шесть дней. Это связано с переносом выходного дня, но рабочий день будет сокращенным.

Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. При этом сотрудник имеет право выбрать дополнительный день для отдыха вместо дополнительной оплаты.

2 октября карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина посоветовала в предстоящую шестидневную рабочую неделю обратить внимание на планирование и организацию дел. По ее словам, в этот период важно сохранить продуктивность и отнестись к дополнительному рабочему дню как к возможности сделать важные дела без спешки.

Ранее россиянам объяснили, как легально сократить шестидневную рабочую неделю в октябре.

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