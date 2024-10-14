Жители РФ стали есть почти 100 кг мяса в год

В России в 2023 году потребление мяса выросло до 98 кг в среднем на человека. Такие данные следуют из доклада Росстата, сообщает РБК.

Выяснилось, что этот показатель растет с 2000 года и догоняет объем потребления растительной пищи. В 2023 году на каждого жителя РФ приходилось порядка 107 кг овощей и бахчевых. Любовь к хлебу также по-прежнему сильна. Потребление хлебобулочных изделий составило 87 кг на человека. Четверку лидеров замыкает сахар и кондитерские изделия.

Накануне стало известно, что на уровень концентрации и работоспособности в течение дня влияет множество факторов, в том числе и питание. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала «Газете.Ru», какие продукты лучше исключить из рациона для поддержания продуктивности, и предложила здоровые альтернативы.

Ранее врач назвала продукты, увеличивающие риск диабета.