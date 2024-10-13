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Жительница Курской области рассказала, как солдаты ВСУ ранили ее дочь

Солдаты ВСУ обстреляли машину жительницы Курской области и ранили ее ребенка

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Жительница Курской области рассказала военным следователям о том, как ее машину обстреляли солдаты ВСУ, ранив ее дочь, передает ТАСС.

«Наша машина была полностью расстреляна украинскими военными. В результате дочка получила ранение», — сказала она.

Женщина добавила, что ВСУ не хотели их отпускать и «взяли по факту в плен».

Следователи отметили, что сейчас проводится работа с жителями территорий, подвергшихся атакам ВСУ и находящихся в пунктах временного размещения.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде назвали бандитскими действия ВСУ в Курской области.

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