В московской бане произошел пожар, заблокированы люди

Ребенок и четверо взрослых заблокированы при пожаре в Очаковских банях в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что из окна здания на втором этаже идет серый дым. Посетители кричат, что не могут выбраться из помещения. На место прибыли спасатели.

В сентябре в Чите в Забайкальском крае загорелся банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба». Огонь в Чите охватил около 500 кв. м комплекса. К борьбе с огнем привлечены 43 пожарных и 13 единиц техники.

В январе в Москве произошел пожар на территории Усачевских бань. Возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания на улице Усачева. Усачевские бани построили в 1934 году, в то время они была одной из самых крупных в Москве. Это место посещали знаменитые люди, в частности космонавт Юрий Гагарин и актер Юрий Никулин.

Ранее Волочкова обвинила завистников в поджоге любимого банного комплекса.