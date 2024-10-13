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Глава ДНР заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска

Пушилин: часть инфраструктурных объектов Дзержинска безвозвратно утрачена

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин по итогам поездки в Дзержинск (украинское название — Торецк) сообщил в Telegram-канале, что часть инфраструктуры города утрачена окончательно.

По его словам, в боях за Дзержинск участвует 132-я бригада. Столкновения с противником происходят уже в черте города. Пушилин рассказал, что ему удалось составить представление о мирных жителях Дзержинска и их морально-психологическим состоянием. Кроме того, чиновник определился с количеством мест в пунктах временного размещения.

«Ознакомился [в Дзержинске] с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — написал глава ДНР.

13 октября стало известно, что ВСУ начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска. Источник ТАСС утверждает, что обстановка для украинских военных в Дзержинске «весьма плачевная», в связи с чем «они вынуждены снова бежать». При этом ВСУ действуют по отработанной практике вывода сил малыми группами.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке.

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