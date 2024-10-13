Стало известно об уничтожении ценных пород деревьев на Украине

Украинские власти вырубают ценные породы деревьев на западе страны ради собственного обогащения. Об этом заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«За последние годы вырубили 161 тыс. гектаров леса, или 10% всего лесного покрова. Львиная доля вырубок приходится на государственные лесничества», — заявил экс-глава украинского правительства.

По словам Азарова, в лесах идет вырубка ценных пород деревьев с целью «выгодно продать ресурсы». Он также отметил, что украинские власти заявляют о нелегальной вырубке в 0,3-0,6%. Но на самом деле, отмечает экс-премьер, согласно статистике на Украине незаконных вырубок от 50% до 70%.

«Вандалы не только вырубают лес, но и разрушают окружающую экосистему. Много где лес уже не восстановить: изменился климат после вырубки, и молодые деревья засыхают, не прижившись», — указал Азаров.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что следствие этих незаконных действий — различные эрозии, сдвиги, а также наводнения и исчезновение местных видов животных и растений. Однако в Киеве «об этом не переживают», подытожил Азаров.

12 сентября специалисты Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза) сообщали, что зафиксировали 358 случаев незаконной рубки леса в 29 российских регионах. Эта цифра стала на 33,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а площадь незаконных рубок сократилась на 36%.

Ранее бизнесмена из Подмосковья оштрафовали на 450 тыс. рублей за вырубку леса на 3,3 млрд.