Беженка рассказала о разрушенном ВСУ доме в Угледаре, под которым остались люди

Украинские войска разрушили многоэтажный дом в Угледаре, под завалами которого несколько суток находились люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированную из города беженку.

По словам женщины, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказали местным жителям в помощи по разбору завалов, и спасти никого не удалось.

Беженка также рассказала, что на девятом этаже разрушенного ВСУ дома раньше можно было позвонить или отправить СМС. При этом на вопросы солдат ВСУ о наличии связи местные жители отвечали отрицательно, однако военные все равно об этом узнали позже и обстреляли дом, из-за чего он и обрушился.

По словам собеседницы ТАСС, под завалами остались шесть человек.

«Мы этих (военнослужащих ВСУ. — «Газета.Ru») просили помочь плиты убрать, что мы сами могли сделать? Но они отказали», — сказала беженка.

8 октября командир удерживавшей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Охрименко рассказал, что солдаты соединения бросили раненых бойцов при отходе из города. По его словам, во время маневренной обороны и выхода с боем определенное количество людей не удалось забрать.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.