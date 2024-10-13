Минюст определил, от кого получил деньги Фейгин

Бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иностранным агентом) получал деньги из Ирландии, Украины, Польши и Германии, а также Нидерландов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у агентства документы Министерства юстиции России.

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года от компаний <...> расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины», — сообщает агенство.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

Согласно постановлению суда, он должен будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. При этом суд запретил ему в течение четырех лет заниматься деятельностью, которая связана с интернетом, в том числе администрированием сайтов.

Ранее бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.