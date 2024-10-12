В Турции у самолета Boeing 737 разорвалось колесо шасси

Разрыв колеса шасси произошел у самолета Boeing 737 в Анталье. Об этом сообщает онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.

Сообщается, что воздушное судно выполняло рейс Мюнхен — Анталья. Все пассажиры были сняты с борта. Для этого были задействованы машины наземного обслуживания.

Никто не пострадал. Выясняются причины произошедшего инцидента.

В начале октября международный аэропорт «Орио-аль-Серио» близ города Бергамо на севере Италии временно закрыли. На этапе приземления самолет произошел взрыв четырех задних шин шасси.

Незадолго до этого на рейсе Москва — Оренбург 49-летняя женщина устроила дебош из-за своей люксовой сумки. Бортпроводники при посадке попросили женщину убрать свою сумку на полку для багажа. В ответ пассажирка нецензурно выругалась и заявила, что приобрела аксессуар за «огромные деньги» и не желает им рисковать.

Ранее на Западе самолет совершил экстренную посадку из-за пассажиров, которые плевались в друг друга.