Стал известен владелец взорвавшейся в Грозном заправки

Владелец взорвавшейся в Грозном заправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М., на месте происшествия работают сотрудники Следкома. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Местонахождение владельца заправки в данный момент устанавливается.

«Он владеет тремя медицинскими компаниями и является совладельцем фирмы, которая работает в сфере ЖКХ. Также он — гендир риелторской конторы», — сообщил источник.

Позже Telegram-канал 112 сообщил, что заправка «Лидер», на территории которой произошел взрыв, принадлежит Рустаму Арзиеву. Он является депутатом Грозненской городской думы.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.