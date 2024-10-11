Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об освобождении из плена 56 жителей Курской области

Бойцы ВС РФ за день спасли из плена 56 жителей курского приграничья

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие российской армии за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — отмечается в сообщении.

По данным правительства, люди находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь.

8 октября в российском Минобороны назвали потери украинской армии в Курской области с момента вторжения. По данным министерства, с 6 августа Вооруженные силы Украины потеряли 21250 военнослужащих.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами