Военнослужащие российской армии за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — отмечается в сообщении.

По данным правительства, люди находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь.

8 октября в российском Минобороны назвали потери украинской армии в Курской области с момента вторжения. По данным министерства, с 6 августа Вооруженные силы Украины потеряли 21250 военнослужащих.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области.