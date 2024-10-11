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Стало известно, сколько людей обратились в больницы Курской области с 6 августа

В Курской области с 6 августа за медпомощью обратились 312 человек

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312 человек обратились в медучреждения после обстрелов со стороны ВСУ в Курской области с 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба региона.

Отмечается, что среди обратившихся за медпомощью 11 детей. В стационарах проходят лечение 20 человек.

Вечером 11 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов, до этого занятых ВСУ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее суд Курска арестовал семерых военнослужащих ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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