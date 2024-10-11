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В Госдуме объяснили, кто чаще всего является покупателем украденных животных

Депутат ГД Бурматов: украденных животных часто покупают частные лица

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Ленинградский зоопарк/VK

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с kp.ru прокомментировал недавнюю историю с похищением кенгурят в двух российских регионах. Чаще всего, по его словам, украденных животных приобретают ради «удовлетворения капризов».

«Черный рынок экзотических животных функционирует в интересах богатых самодуров, которые хотят, чтобы на территории их гостиницы, ресторана или частного дома жил в клетке тигр или медведь, а на лужайке перед коттеджем ненавязчиво прыгал забавный кенгуру», — сказал Бурматов.

Как отмечают авторы публикации, с животными не всегда обращаются как положено. Их могут часами держать на жаре, не поить и обкалывать различными седативными средствами.

В конце сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию зоопарка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно. Похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

2 октября преступника задержали ярославские полицейские. Отмечалось, что он оказался маленького роста, сначала злоумышленника приняли за ребенка. Вычислить его удалось благодаря тому, что в районах обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же номер телефона.

При себе у грабителя обнаружили сумку с двумя кенгуру, одно — без признаков жизни. Второго кенгуренка, как заявил сам преступник, он хотел обменять на редкую обезьяну своего коллеги.

Ранее в Чехии из тюрьмы сбежал кенгуру.

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