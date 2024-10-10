Специальный представитель министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что если понадобится, то готов сражаться на российской стороне в СВО. Об этом он заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости».

Он рассказал, что через день после начала спецоперации написал письмо президенту России Владимиру Путину.

«Я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — заявил Сигал.

10 октября Стивен Сигал показал кадры с пленными бойцами украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в колонии в Еленовке под Донецком.

В мае прошлого года Стивен Сигал рассказал о работе над документальным фильмом про события в зоне специальной военной операции на Украине. Сигал рассказал, что он побывал в горячих точках в зоне спецоперации и побеседовал с большим количеством военных, в основном, российских. По словам актера, его шокировало то, что «местные украинцы — местное население — считают, что у них нацистов нет».

Ранее калужский губернатор пострелял из винтовки вместе со Стивеном Сигалом.