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Врач объяснила, почему люди могут просыпаться ночью в одно и то же время

Врач Гаврилова: люди могут просыпаться ночью из-за нехватки витаминов

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Люди могут просыпаться в одно и то же время по ночам не только из-за привычки, но и из-за проблем со здоровьем. Об этом «Пятому каналу» рассказала кардиолог-сомнолог Алена Гаврилова.

По ее словам, речь может идти о дефиците витаминов и микроэлементов, а также о синдроме хронической усталости. Кроме того, на пробуждение ранним утром могут жаловаться пациенты с депрессией, а также те, у кого в жизни слишком много стрессов. Врач рекомендует для начала выяснить, чем вызван недуг, чтобы начать лечение.

«Но мы все равно всегда начинаем с каких-то таких базовых вещей, базовых рекомендаций. И порой их бывает достаточно, если не запущенный, не тяжелый случай, то мы рекомендуем человеку соблюдать режим сна, исключать стимуляторы, по типу кофеина, чая, Coca-Cola», — отметила Гаврилова.

Она также советует включить в свой распорядок дня физические нагрузки или различные релаксационные техники, например йогу, медитацию, растяжку. Если это не поможет, нужно пройти обследование и сдать анализы, заключила эксперт.

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов до этого предупредил, что привычка поздно ложиться спать может приводить к проблемам с пищеварением, запорам, диарее и болям в живот. Среди первоочередных физических последствий постоянной нехватки сна он также упомянул усталость, сонливость, снижение работоспособности и иммунитета.

Ранее врач предупредил россиян об опасности мелатонина.

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