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На Кубани обнаружили обломки упавшего объекта

На берегу Краснодарского водохранилища нашли обломки, предположительно, БПЛА

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Телеграм-канал «KRD.ru»

На берегу Краснодарского водохранилища обнаружены обломки неизвестного объекта, в данный момент специалисты изучают их. Предположительно, это беспилотник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram-канале.

«Сейчас вблизи станицы Старокорсунской специалисты обследуют обломки упавшего объекта. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат», — говорится в публикации.

Жителям не рекомендуют приближаться к таким объектам и напоминают, что публикация кадров с места падения беспилотных летательных аппаратов может повлечь уголовную ответственность.

«В случае обнаружения беспилотника отойдите на безопасное расстояние и наберите номер 112», — посоветовали власти.

Утром 11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре населенных пункта подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), враг использовал беспилотники.

Ранее ракетный удар ВСУ полностью разрушил дом в Херсонской области.

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