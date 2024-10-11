Пожилая россиянка отдала мошенникам 3,5 млн рублей, помогая ловить преступников

В Архангельской области 62-летняя женщина отдала мошенникам 3,5 млн рублей, помогая ловить преступников. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, пенсионерка из Коряжмы получила в мессенджере сообщение от лица сотрудника службы безопасности организации, где та раньше работала. Неизвестные от лица мужчины сообщили, что злоумышленники якобы завладели персональными данными женщины и планируют украсть у нее деньги. Под предлогом помощи в поимке преступников россиянку убедили перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Позже к общению с женщиной подключились аферисты, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и Центробанка. Следуя их инструкциям, пенсионерка установила по присланной мошенниками ссылке программу на телефон, а затем стала переводить деньги на их счета. Она также взяла средства в долг у знакомых, чтобы отправить их злоумышленникам.

Отмечается, что когда россиянка переводила деньги преступникам, сотрудники банка неоднократно предупреждали ее об обмане. В какой-то момент женщина решила позвонить в бывшее место работы, и тогда ей стало ясно, что ее действительно обманывают. К этому моменту она успела перевести аферистам 3,5 млн рублей.

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