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Российские подростки жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань

Mash: в Татарстане подростки жестоко избили собутыльника и уехали в Казань

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Pexels

В Татарстане подростки после застолья в деревне жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в деревне Татарские Шибаши. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет гостили у своего 47-летнего знакомого, россияне употребляли алкоголь и рассказывали истории.

В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, завязалась перепалка. Подростки напали на хозяина жилища и стали его избивать руками и ногами. В какой-то момент мужчина перестал дышать, а несовершеннолетние сели в такси и уехали в Казань.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых подростков. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее жестоко избитую женщину с множественными травмами обнаружили у гаражей под Саратовом.

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