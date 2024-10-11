Российские подростки жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань

В Татарстане подростки после застолья в деревне жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в деревне Татарские Шибаши. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет гостили у своего 47-летнего знакомого, россияне употребляли алкоголь и рассказывали истории.

В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, завязалась перепалка. Подростки напали на хозяина жилища и стали его избивать руками и ногами. В какой-то момент мужчина перестал дышать, а несовершеннолетние сели в такси и уехали в Казань.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых подростков. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее жестоко избитую женщину с множественными травмами обнаружили у гаражей под Саратовом.