В США сделали утешительные выводы по итогам урагана «Милтон»

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл заявила, что ураган «Милтон» оказался менее разрушительным, чем ожидали. Ее слова приводит NBC News.

«У нас не было таких экстремальных последствий, как при худшем сценарии, к которому мы готовились, но все равно очень много людей пострадало», — сообщила чиновница.

До этого сообщалось, что в США блогеры не хотят покидать дома, чтобы снять ураган Милтон.

9 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек. Сейчас ураган уже перешел в первую категорию.

Ожидалось, что «Милтон» станет одним из самых разрушительных ураганов в истории США.

Ранее ВМФ Мексики обнаружил в ста километрах от берега рыбака, унесенного «Милтоном».