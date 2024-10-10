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Блогеры отказываются эвакуироваться из-за надвигающегося урагана «Милтон» ради контента

Independent: в США блогеры не хотят покидать дома, чтобы снять ураган Милтон

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В США блогеры отказываются эвакуироваться из-за надвигающегося урагана «Милтон», чтобы снять контент из центра стихии, пишет Independent.

Миллионы жителей Флориды покинули свои дома в преддверии урагана «Милтон», который, по словам властей, представляет серьезную угрозу для жизни. Несмотря на серьезные предупреждения, некоторые блогеры отказались уезжать ради контента, о чем сообщили в соцсетях.

В этом списке есть и Кэролайн Кэллоуэй, которую раскритиковали подписчики за решение остаться дома.

«Если я выживу, то покупайте мою книгу», — обратилась она к зрителям.

Тем временем стример Адин Росс предложил $30 тысяч тому, кто согласится транслировать ураган. В случае получения серьезных травм в ходе прямого эфира сумма будет увеличена до $75 тысяч.

Ранее в США мужчина пристегнул свой дом ремнями, чтобы его не снесло ураганом «Милтон».

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