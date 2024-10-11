Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число погибших при урагане в США выросло до 14

WP: число жертв урагана «Милтон» в штате Флорида в США выросло до 14

Число жертв урагана «Милтон» в штате Флорида в США выросло до 14. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на местные власти.

Издание уточняет, что шесть человек погибли в результате стихийного бедствия 9 октября. О гибели еще четырех человек сообщили власти округа Волуша, среди них две женщины, на дома которых повалились деревья. Еще два человека, отмечает Washington Post, погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же — в округе Ситрус.

Накануне сообщалось, что в Мексиканском заливе, в 48 км от берега, экипаж вертолета береговой охраны Соединенных Штатов спас мужчину, который цеплялся за холодильник после урагана «Милтон».

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света.

Ранее в США мужчина пристегнул свой дом ремнями, чтобы его не снесло ураганом «Милтон».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами