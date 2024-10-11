Число погибших при урагане в США выросло до 14

Число жертв урагана «Милтон» в штате Флорида в США выросло до 14. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на местные власти.

Издание уточняет, что шесть человек погибли в результате стихийного бедствия 9 октября. О гибели еще четырех человек сообщили власти округа Волуша, среди них две женщины, на дома которых повалились деревья. Еще два человека, отмечает Washington Post, погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же — в округе Ситрус.

Накануне сообщалось, что в Мексиканском заливе, в 48 км от берега, экипаж вертолета береговой охраны Соединенных Штатов спас мужчину, который цеплялся за холодильник после урагана «Милтон».

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света.

Ранее в США мужчина пристегнул свой дом ремнями, чтобы его не снесло ураганом «Милтон».