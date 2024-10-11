Москвичам пообещали мокрый снег

В начале следующей недели, 14 и 15 октября, в Москве похолодает, ожидается мокрый снег. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На высоте полутора километров над землей в эти дни температура понизится до -4°C. А это значит, что к дождю могут примешиваться отдельные снежинки. Они будут просто кружиться в воздухе. Думаю, даже на крышах машин и на земле снега мы пока не увидим. Но в любом случае ничего сверхъестественного в этом нет, такая погода соответствует климатическим нормам», — сказала эксперт.

По ее словам, днем температура воздуха составит +5…+10°C, ночью — 0…+5°C. При этом Позднякова уточнила, что такие изменения в погоде не предвещают прихода сильного похолодания и настоящей зимы, серьезные ночные заморозки пока не ожидаются.

Накануне сообщалось, что в некоторых районах Москвы выпал первый снег. В частности, снег пошел вместе с дождем в районе Митино. Однако осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров. Причиной тому стала положительная температура воздуха.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду в столице 11 октября.