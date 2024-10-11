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На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС: экстренное предупреждение объявлено на северных Курилах из-за циклона

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Экстренное предупреждение объявлено на северных Курилах из-за циклона. Об этом сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале.

«Утром и днем 12 октября в Северо-Курильском районе ожидается ветер 25-28 м/с, порывы 33-38 м/с (ураган)», — говорится в публикации.

По данным регионального чрезвычайного ведомства, в дневные часы 12 октября ожидается сильный дождь, в Охотском море прогнозируется сильное волнение от шести метров и больше.

В свою очередь ураган «Милтон» обрушился на Флориду на этой неделе. Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Климатическое явление разрушило около 125 домов, а также вызвало массовые перебои с электричеством.

Сообщалось, что более чем 2,6 миллиона человек остались без света. Большие разрушения причинили торнадо, которые сопровождают ураган, всего их зарегистрировали не менее 27 штук.

Ранее «Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон».

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