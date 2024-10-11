Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Техасе произошло ЧП на заводе

KFDM: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе

close
Karolis Kavolelis/Shutterstock

Несколько человек пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас. Об этом сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.

В публикации отмечается, что на месте происшествия в городе Дир-Парк дежурят несколько машин скорой помощи и пожарных машин, одного пациента забрал медицинский вертолет.

В Дир-Парк и Пасадене была объявлена экстремальная ситуация возможности химического выброса. Людей призвали оставаться в помещениях, закрыть окна и выключить кондиционеры, говорится в публикации.

29 июля в Германии произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен.

В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Они получили легкие ранения, однако были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Сообщение о взрыве появилось в 12:43. Жителей предупредили о возможном появлении неприятных запахов и рези в глазах. Граждан поблизости от места происшествия призвали выключить вентиляторы и кондиционеры и держать окна и двери закрытыми.

Ранее в азербайджанском Сумгаите загорелся химический завод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами