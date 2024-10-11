В Техасе произошло ЧП на заводе

Несколько человек пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас. Об этом сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.

В публикации отмечается, что на месте происшествия в городе Дир-Парк дежурят несколько машин скорой помощи и пожарных машин, одного пациента забрал медицинский вертолет.

В Дир-Парк и Пасадене была объявлена экстремальная ситуация возможности химического выброса. Людей призвали оставаться в помещениях, закрыть окна и выключить кондиционеры, говорится в публикации.

29 июля в Германии произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен.

В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Они получили легкие ранения, однако были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Сообщение о взрыве появилось в 12:43. Жителей предупредили о возможном появлении неприятных запахов и рези в глазах. Граждан поблизости от места происшествия призвали выключить вентиляторы и кондиционеры и держать окна и двери закрытыми.

Ранее в азербайджанском Сумгаите загорелся химический завод.