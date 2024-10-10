Бездомного, столкнувшего незнакомца на рельсы в метро, приговорили к пожизненному сроку

В Лондоне бездомный столкнул незнакомца на рельсы в метро и получил пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Metro.

В феврале этого года 24-летний Брва Шорш находился на станции метро Oxford Circus и внезапно набросился на возвращавшегося с работы 60-летнего мужчину, который просто проходил мимо. Бездомный столкнул свою жертву с платформы на рельсы на глазах у других пассажиров.

Мужчина устоял на ногах и лишь чудом не задел электрифицированный рельс. Свидетель помог ему вернуться на платформу, а машинист поезда применил экстренное торможение. На суде он заявил, что если бы пострадавший оказался на рельсах на несколько секунд позже, все закончилось бы куда более трагично.

Вскоре злоумышленника арестовали. На допросе он признался, что толкнул потерпевшего, потому что, тот якобы «бросил на него грязный взгляд». Бездомного это разозлило, и он решил немедленно отомстить недоброжелателю. В итоге присяжные приговорили Шорша к пожизненному заключению, о помиловании он сможет попросить лишь через восемь лет.

Ранее бездомный вонзил иглу для подкожных инъекций в спину прохожему и был арестован.