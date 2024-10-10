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В Бурятии полицейский спас пенсионерку от мошенников

В Бурятии сотрудник ГАИ в свой выходной спас пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ сотрудник Госавтоинспекции отговорил пенсионерку от перевода денег мошенникам, пожилая женщина едва не лишилась 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автоинспектор Дмитрий Дондоков в свой выходной день случайно заметил на улице пожилую женщину. Пенсионерка была чем-то обеспокоена и разговаривала по телефону. Заподозрив, что на связи с пенсионеркой аферисты, мужчина догнал ее и, представившись, поинтересовался, с кем она разговаривает.

Полицейский убедил женщину прервать беседу и вызвал коллег. В отделе полиции улан-удэнка рассказала, что с ней связались неизвестные и выманили у нее смс-коды от портала «Госуслуги». Затем ей по видеосвязи позвонил лже-сотрудник ФСБ, который, предъявив фейковое служебное удостоверение, обвинил пенсионерку в финансировании терроризма и заставил ее перевести накопления на «безопасный счет». В момент встречи сотрудником ГАИ женщина несла деньги, чтобы перевести их через банкомат.

Ранее житель Забайкалья спас пенсионерку от мошенников.

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