Школы ДНР лидируют по количеству сданной макулатуры в рамках акции «БумБатл»

По итогам двух недель лидирующие позиции в акции «БумБатл» занимают образовательные учреждения Донецкой народной республики, сообщили организаторы.

Учащиеся и преподаватели региона сдают больше всех бумажных отходов. За две недели проведения всероссийской акции «БумБатл» ее поддержали более 4 тысяч школьников ДНР. Ребята из 30 школ региона уверенно держат первое место в общероссийском школьном зачете акции.

«Очень здорово, что такая акция вызвала неподдельный интерес у школьников нашей Республики. Отрадно, что при этом они показывают отличные результаты и находятся в ее лидерах. У нашей молодежи формируется правильная культура потребления и заботы об окружающем мире – так, как еще нам прививали в детстве», – рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Всего школы ДНР к 9 октября собрали 10 тонн бумажных отходов.

Победители школьного зачета получат в подарок онлайн-встречу с известным блогером, диплом, благодарность и статуэтку маскота акции, а также подарки от партнеров «БумБатла». Призеры категории станут обладателями дипломов, благодарностей, подарков от партнеров акции и получат пригласительные билеты на культурные или спортивные мероприятия в регионе.

Акция «БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф.